Американський адвокат Кучми назвав головну проблему захисту

Американський адвокат колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ Алан ДЕРШОВІЦ наполягає на проведенні додаткової експертизи записів, переданих Генеральній прокуратурі екс-майором Державної служби охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, які стосуються справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами А.ДЕРШОВІЦА, головним є те, що колишній Президент України є невинуватим. «Його підставили за допомогою сфальсифікованих свідчень і записів», - сказав адвокат.

Він заявив, що не вірить в автентичність записів і хотів би побачити й перевірити, чи вони є справжніми.

«Ми просимо спробувати відтворити науковий метод, яким користувалися ці нові експерти, які кажуть, що можуть довести автентичність цих записів», - сказав А.ДЕРШОВІЦ.

«У нас є право мати своїх експертів, щоб провести такі самі дослідження», - додав він.

А.ДЕРШОВІЦ зазначив, що головною проблемою адвокатів Л.КУЧМИ є відсутність записів, наданих ГПУ М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, які можна було б проаналізувати. «Ми маємо отримати матеріали, і тоді зможемо рухатись далі», - додав адвокат.

Відповідаючи на питання журналістів він сказав, що не вірить, що захисту відмовлять в отриманні записів. «Це буде абсолютно несправедливо», - сказав А.ДЕРШОВІЦ.

За словами адвоката, така ситуація є неприпустимою для європейського суду, для міжнародної спільноти. Він додав, що відмова у наданні стороні захисту доказів практикується у “поліцейських” державах.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№58 від 11 квітня 2011 року) Алан ДЕРШОВІЦ заявив, що адвокати мають цілу збірку матеріалів, де викладені їх сумніви і докази того, що в даному випадку неможливо зробити достовірних висновків про правдивість записів.

«Не я писав вашу Конституцію, в якій йдеться, що не можна використовувати докази, одержані незаконним шляхом. Хоча це – не головний наш аргумент. Наш головний аргумент полягає в тому, що записи не автентичні. І одна з причин їх неавтентичності – це спосіб, яким вони були зроблені. Вони були зроблені людиною (колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО), яка потім намагалася їх продати, і вона вирішувала, що залишити, а що – стерти. Очевидно, що вона дуже легко могла змінювати записи так, аби на них залишилося те, що було вигідне йому. Тобто тут існує взаємозв`язок між тим, що ці записи були одержані незаконним чином, і їх автентичністю», - сказав адвокат.

За його словами, сьогодні в цифровому вигляді можна створити все що завгодно. «Ще немає технології, яка дозволила б визначити, чи змінювали щось у цифровому записі чи ні. Особливо важко встановити істину, коли у нас немає оригінальних карт пам`яті і звукозаписного пристрою. І це не просто мій висновок – це висновок багатьох великих експертів із судового використання цифрових записів. І є абсолютно чіткий міжнародний консенсус – неможливо визначити, наскільки автентичний той запис, про який йдеться ("плівки Мельниченка"). І ми зможемо це довести, поза сумнівом», - сказав А.ДЕРШОВІЦ.

Довідка УНІАН. 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, незаконних розпорядженнях керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

6 квітня перший заступник генерального прокурора повідомив, що після фоноскопічної експертизи записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА встановлено голоси Л.КУЧМИ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія КРАВЧЕНКА, спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА й екс-глави СБУ Леоніда ДЕРКАЧА.

Р.КУЗЬМІН підтвердив, що перш ніж використовувати “плівки М.МЕЛЬНИЧЕНКА” як речовий доказ, їх піддали додатковій експертизі.