Наливайченко: влада створює умови для корупції у системі держзакупівель

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що пропозиції народних депутатів з провладної більшості до законопроекту про державні закупівлі розширюють існуючі в ньому корупційні можливості.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Влада дуже гостро говорить про боротьбу з корупцією і водночас створює найкращі умови для неї в системі державних закупівель. Це – неприхована, зухвала крадіжка грошей у освітян, медиків, військовослужбовців», – наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернув увагу, що за даними Контрольно-ревізійного управління, обсяг збитків, який завдається державі внаслідок «сірих» і «чорних» схем при здісненні держзакупівель в одного учасника, сягає 10 млрд. грн. «І за теперішньої влади такі оборудки збільшилися й інтенсифікувалися», - зауважив він.

«Наша Україна» вимагає, щоб Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією провів перевірку законності та економічної ефективності дозволів Міністерства економіки на проведення закупівель в одного учасника, лише в першому півріччі 2010 року було видано 2600 таких дозволів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що народні депутати від «Нашої України» не голосуватимуть за запропоновані владою зміни до законопроекту № 7532 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель». Пропозиції від депутатів більшості, винесені на друге читання цього законопроекту, розширюють існуючі в ньому корупційні можливості, додав він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕКА, законопроект пропонує взагалі вивести з-під дії закону державні підприємства та господарські товариства, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50%, а також комунальні унітарні підприємства. За оцінками міжнародної організації Transparency International, у результаті цього за рамки тендерів буде винесено до 70% контрактів на суму 7 млрд. євро на рік.

«У законопроекті немає ясності й щодо порядку застосування процедури закупівлі в одного учасника. Норма про винятковість такої процедури зникає, а умови її застосування передбачають окремий порядок для підприємств у сфері природних монополій та ЖКГ», - наголошує “нашоукраїнець”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що безпринципна позиція влади щодо прийняття антикорупційного законодавства вже призвела до замороження траншу Європейського Союзу із цільової допомоги нашій країні в розмірі 126 млн. євро і є однією з головних перешкод на шляху до європейської інтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель”.