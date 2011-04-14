Відбулася очна ставка Кучми і Смешка

Слідчі Генеральної прокуратури України сьогодні провели очну ставку між колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ та екс-головою СБУ Ігорем СМЕШКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив І.СМЕШКО. «Так, я зустрівся з Леонідом КУЧМОЮ. Як хочете - так це і називайте», - сказав І.СМЕШКО.

У свою чергу, Л.КУЧМА підтвердив, що між ним та колишнім головою СБУ відбулась очна ставка.

За словами Л.КУЧМИ, нічого нового під час сьогоднішніх слідчих дій, на його переконання, не відбулося. «Згадали те, що було 20 років тому», - сказав він.