Кучма лякає Мельниченка, що його скоро «кинуть»

Колишній Президент України Леонід КУЧМА переконаний, що екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО скоро стане непотрібен тим, на кого він працює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні журналістам після відвідування Головного слідчого управління Генпрокуратури.

«Його кидають сьогодні, мені так здається, він скоро буде не потрібен тим, на кого він працював», - сказав Л.КУЧМА.

Разом із тим, на уточнююче питання, на кого працює М.МЕЛЬНИЧЕНКО, екс-Президент зауважив, що це має встановити слідство.