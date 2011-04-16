Міністр: текст мого інтерв'ю використала одна із сторін конфлікту

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк спростував інформацію про те, що нібито його втручання в роботу газети Kyiv Post стало причиною конфлікту у виданні, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

За словами М.Присяжнюка, на самому початку інтерв`ю журналіст Kyiv Post висунув пропозицію не надсилати його текст на узгодження з міністром. «Я погодився на пропозицію журналіста про те, що текст інтерв`ю зі мною не узгоджується, а відразу йде в номер», - наголосив керівник Мінагрополітіки.

«Я дав «добро», і незабаром після інтерв`ю відбув у відрядження до Китаю у складі офіційної делегації України на чолі з Прем`єр-міністром Миколою Азаровим. Більше ніяких контактів з журналістами цього видання я не мав», - повідомив М.Присяжнюк.

Коментуючи скандал у газеті Kyiv Post навколо свого інтерв`ю, М.Присяжнюк наголосив, що йому нічого не відомо про те, чому текст інтерв`ю став причиною протистояння всередині редакції. Водночас він висловив припущення, що текст його інтерв`ю був використаний однією із сторін конфлікту, який існував в редакції газети Kyiv Post.

«Ні контактів, ні розмов, ні вичитування тексту не було, і ніяких претензій до видання у мене теж немає», - резюмував міністр.

Як повідомлялося в ЗМІ, редакція газети Kyiv Post заявила про початок страйку, вимагаючи поновити на посаді головного редактора, звільненого за відмову зняти з публікації інтерв`ю з міністром сільського господарства.