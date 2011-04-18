Комарницького залишили за гратами

Апеляційний суд Києва залишив в силі постанову Печерського районного суду столиці, якою голові фракції Блоку Черновецького в Київраді Денису КОМАРНИЦЬКОМУ було обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Апеляційного суду підтвердила законність винесеної з цього приводу постанови судом першої інстанції, і таким чином залишила без задоволення скаргу адвоката Д.КОМАРНИЦЬКОГО Андрія ФЕДУРА.

Суд оголосив резолятивну частину ухвали, повний текст якої буде оголошено 22 квітня о 9.30.

Під час розгляду апеляційної скарги адвокат А.ФЕДУР звертав увагу суду на той факт, що при обранні його підзахисному міри запобіжного заходу Печерський районний суд не взяв до уваги той факт, що захист фактично був позбавлений можливості належним чином відстоювати права Д.КОМАРНИЦЬКОГО, оскільки адвокат не мав у своєму розпорядженні ані постанови про порушення кримінальної справи, ані протоколу про затримання Д.КОМАРНИЦЬКОГО. «Тому я вважаю, що і мої права, і права мого підзахисного були грубо порушені», - наголосив А.ФЕДУР.

В той же час А.ФЕДУР звернув увагу суддів Апеляційного суду на те, що кримінальна справа, за якою обвинувачується Д.КОМАРНИЦЬКИЙ і зять чинного мера Києва В’ячеслав СУПРУНЕНКО, була закрита постановою тодішнього генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА. І тому поновлення цієї справи могло відбутися або за новою постановою генерального прокурора, або за рішенням суду, додав адвокат. Відтак, за словами адвоката, виникає сумнів, що такі процесуальні дії відбулися, оскільки кримінальна справа щодо його підзахисного порушена 7 квітня.

Водночас, А.ФЕДУР наголосив, що суд першої інстанції жодним словом не обмовився про обрання Д.КОМАРНИЦЬКОМУ іншої міри запобіжного заходу. Також у матеріалах суду немає жодного посилання на те, що, перебуваючи на волі, Д.КОМАРНИЦЬКИЙ не належним чином себе поводитиме, перешкоджатиме встановленню істини, чи намагатиметься впливати якимось чином на слідство.

Враховуючи ці обставини, адвокат просив скасувати постанову Печерського районного суду і обрати Д.КОМАРНИЦЬКОМУ запобіжний захід не пов’язаний із взяттям під варту.

У свою чергу, виступаючи в суді прокурор Дмитро БАСОВ наголосив, що вважає рішення суду першої інстанції обгрунтованим і законним і тому не вбачає підстав щодо зміни запобіжного заходу.

Крім того, прокурор зауважив, що один із учасників злочину перебуває в розшуку, а ще один взагалі не встановлений. «Тому Д.КОМАРНИЦЬКИЙ, перебуваючи на волі, зможе впливати на встановлення істини», - наголосив Д.БАСОВ.

Також слід зазначити, що розгляд апеляційної скарги А.ФЕДУРА відбувався за відсутності в залі судових засідань його підзахисного, не зважаючи на те, що він належним чином передав через керівництво ізолятору тимчасового тримання на адресу суду відповідну заяву.

За словами А.ФЕДУРА, йому не відомо з яких причин Д.КОМАРНИЦЬКОГО не було доставлено до суду. Також він вказав і на той факт, що після обрання його клієнтові міри запобіжного заходу він тримається в ІТТ, а не в СІЗО як це має бути відповідно до закону.

Як повідомляв УНІАН, Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗу.

11 квітня Печерський районний суд Києва дав санкцію на арешт Д.КОМАРНИЦЬКОГО.

Йому інкримінується скоєння розбійного нападу у змові з групою осіб (ст. 187 ч. 2 Кримінального кодексу України).