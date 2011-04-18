Детінізація «від Тігіпка» знизить зарплати на 30%?

Запропонований віце-прем`єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ пакет заходів з детінізації зарплат може викликати різке зростання безробіття і скорочення реальних зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила журналістам під час робочого візиту до Вінниці.

«Проаналізувавши пропозиції С.ТІГІПКА, ми дійшли висновку, що якщо вони будуть прийняті у нинішньому вигляді, то до кінця року в країні з`явиться 1,5 млн. безробітних, а у кожного, хто залишиться працювати, реальна зарплата знизиться на 30%», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат повідомила, що Рада підприємців України зараз розробляє другий етап «Народної реформи» - пакет законопроектів з детінізації ринку праці в Україні.

За її словами, спочатку концепція детінізації ринку праці буде представлена громадськості, а у травні відповідний законопроект буде зареєстрований у Верховній Раді.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вивести з тіні зарплати в Україні можна лише за допомогою економічних стимулів. «Ніде у світі і ніколи не вдавалося легалізувати тіньові зарплати шляхом посилення репресій, збільшення штрафів і тиску на бізнес. Головне – це зниження рівня податків на зарплату. Тільки створивши економічні стимули, ми зможемо добитися того, що люди почнуть одержувати легальну зарплату, з якою сплачуватимуться всі податки. У цьому зацікавлена і держава, і громадяни України», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня ц.р. віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики С.ТІГІПКО представив три законопроекти, направлені на легалізацію заробітної плати в Україні. За його словами, на сьогодні тіньовий фонд оплати праці оцінюється у розмірі 145 млрд. грн.

Зокрема, він запропонував посилити відповідальність за порушення у сфері праці і ввести поняття гарантованої зарплати.

«Ми вводимо поняття гарантованої заробітної плати… Це 8 категорій, які починаються з мінімальної, затвердженої законодавством, і після цього – за збільшенням кваліфікації…» - сказав С.ТІГІПКО.

Таким чином, будуть введені коефіцієнти залежно від кваліфікації працівників. Відповідно до таких категорій, якщо працівник без кваліфікації одержує мінімальну заробітну плату (на сьогодні 960 грн.), то керівник підприємства має одержувати близько 5 тис. грн.

Також вводиться відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері зайнятості. «Ми пропонуємо ввести поняття правопорушення: ухилення від укладання трудового договору у разі фактичного допуску до роботи, виплата винагороди за роботу без нарахування і сплати страхових внесків і податків. Пропонується ввести за дану норму штраф у 2 тис. неоподатковуваних мінімумів за кожного не оформленого працівника. На сьогодні це буде 34 тис. грн.», - сказав міністр.

За словами С.ТІГІПКА, порушення термінів виплати заробітної плати, виплата не в повному обсязі штрафуватиметься у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів за кожного виявленого працівника – 2250 грн., нарахування і виплата зарплати у розмірі нижче від встановленого законодавством – 700 мінімумів – 11,9 тис. грн за кожного працівника, інші правопорушення законодавства про працю – 150 мінімумів – 2250 грн. за кожного працівника.

Також віце-прем`єр пропонує посилити відповідальність керівників підприємств за порушення у сфері зайнятості. Уряд має намір збільшити штраф за дане порушення з 50 до 500 неоподатковуваних мінімумів – до 8,5 тис. грн. Окрім іншого, законопроект передбачає посилення контролюючих органів у сфері трудового законодавства – Інспекції з праці і Держмитслужби.

Законопроекти допрацьовуватимуться протягом місяця, після чого будуть представлені у парламенті.