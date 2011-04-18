Чи зустрінеться президент Польщі з Януковичем?
21:29, 18 квітня 2011Політика
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"Детальна програма ще опрацьовується"
Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ завтра, 19 квітня, відвідає Україну з одноденним візитом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Польської держави, Президент візьме участь у зустрічі глав держав та урядів напередодні конференції, присвяченій 25-й річниці Чорнобильської катастрофи.
Представник прес-служби не уточнив кореспонденту УНІАН, чи планує Б.КОМОРОВСЬКИЙ в ході візиту провести також двосторонню зустріч із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
„Детальна програма ще опрацьовується”, - сказала співрозмовник агентства.
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