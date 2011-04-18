Чи зустрінеться президент Польщі з Януковичем?

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ завтра, 19 квітня, відвідає Україну з одноденним візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Польської держави, Президент візьме участь у зустрічі глав держав та урядів напередодні конференції, присвяченій 25-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Представник прес-служби не уточнив кореспонденту УНІАН, чи планує Б.КОМОРОВСЬКИЙ в ході візиту провести також двосторонню зустріч із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

„Детальна програма ще опрацьовується”, - сказала співрозмовник агентства.