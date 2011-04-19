ЄБРР дає 120 мільйонів євро на чорнобильські проекти
Рішення має затвердити рада директорів
|Томас МІРОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент ЄБРР Томас МІРОВ під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.
Він відзначив, що ЄБРР продовжить виконувати свою частину зобов`язань за чорнобильськими проектами, нагадавши, що банк вже виділив 135 млн. євро в 2008 році.
Сьогодні, заявив Т.МІРОВ, банк готовий внести новий вклад у розмірі 120 млн. євро, проте таке рішення повинна затвердити рада директорів ЄБРР у травні нинішнього року.
Т.МІРОВ додав, що якщо під час сьогоднішньої конференції загальна сума донорської допомоги становитиме більш як 480 млн. євро, то ЄБРР готовий буде збільшити свій вклад на 50% - до 180 млн. євро.