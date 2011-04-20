Тимошенко допитують вже більше чотирьох годин

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО уже більше чотирьох годин перебуває у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

На сайті нагадується, що у першій декаді квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади та службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році.

Водночас наприкінці грудня 2010 року екс-прем`єр-міністру було висунуто обвинувачення у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

"Те, що робиться, нічого спільного з правосуддям не має. Моя "провина" лише в тому, що я вчасно в кризу виплачувала пенсії і заробітні плати, робила все, щоб країна відчувала себе стабільно і надійно", - відреагувала Ю.ТИМОШЕНКО на обвинувачення влади.

Згодом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом завдання збитків державі при закупівлі тисячі автомобілів швидкої допомоги.

Ю.ТИМОШЕНКО при цьому заявила, що в рамках програми її уряду для сільської медицини було закуплено не автомобілі швидкої допомоги, а транспортні засоби для перевезення лікарів за місцем знаходження пацієнтів, а вартість закуплених автомобілів була у десять разів меншою за вартість автомобілів швидкої допомоги.