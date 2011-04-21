СБУ шукає Немирю, щоб допитати у справі Тимошенко

Працівник Служби безпеки України прибув до квартири колишнього віце-прем`єра Григорія Немирі щоб вручити повістку. Про це повідомили в прес-центрі СБУ у середу ввечері.

"20 квітня о 15.00 співробітник СБУ, виконуючи доручення Генеральної прокуратури, прибув за адресою, де зареєстрований колишній віце-прем`єр-міністр Григорій Немиря, з метою вручити повістку у справі, порушеної ГПУ стосовно Юлії Тимошенко щодо укладання газових угод у 2009 році", - цитує заяву Українська правда.

В СБУ зазначають, що "представившись, співробітник СБУ повідомив про мету свого візиту жінці, яка відповіла, що Немирі немає вдома".

"На прохання співробітника СБУ прийняти повістку, жінка відповіла, що не може відкрити двері чоловіку, з яким не є знайома. Тоді співробітник запропонував запросити дільничного міліціонера і вручити повістку у його присутності, на що жінка теж відповіла відмовою", - розповіли в прес-службі.

"Після цього співробітник СБУ звернувся до працівника охорони будинку і попросив його передати повістку зазначеній особі. Жодних "погроз" чи "спроб увірватися в дім", тим більше "залякати жінку і дитину" він, як ви бачите, не вчиняв", - зазначають у відомстві.

Як відомо, раніше прес-служба партії "Батьківщина" повідомила, що в середу вдень співробітники СБУ здійснили спробу увірватися у квартиру заступника глави партії Григорія Немирі.