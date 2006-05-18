Прокуратура лякає Черновецького ”відповідальністю, передбаченою законом”

Прокуратура міста Києва називає безпідставними заяви Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про недоліки в роботі столичної прокуратури, і зокрема з питань нагляду за додержанням земельного законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києві, підкресливши, що Київський міський голова не має повноважень щодо оцінки роботи органів прокуратури з будь-яких питань, і у тому числі з питань нагляду за додержанням земельного законодавства.

Як зазначається в заяві прес-служби прокуратури, “відповідно до Конституції України, Закону України “Про прокуратуру”, прокуратура України становить єдину систему. Втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб у діяльність прокуратури забороняється. Оцінювати роботу прокуратури може лише вищестоящий прокурор. Більше того, відповідно до статті 7 названого закону, вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури тягне за собою відповідальність, передбачену законом”. Тому прокуратура також звертає увагу, що ці норми необхідно врахувати представникам засобів масової інформації, коментуючи вислови Київського міського голови.

Як стверджують у прес-службі столичної прокуратури, Генеральна прокуратура ще у лютому цього року вивчила організацію нагляду за додержанням земельного законодавства в прокуратурі міста Києва і оцінила її позитивно. “Зокрема, в листі Генеральної прокуратури України від 16.02.06, надісланого прокурорам областей, підкреслено, що належна організація нагляду дозволила виявити і забезпечити усунення суттєвих порушень, реально покращити стан додержання земельного законодавства. За результатами розгляду протестів, подань прокуратури у місті Києві припинено практику незаконного продажу земельних ділянок поза конкурсом, опротестовано і зупинено 66 рішень Київради про виділення земельних ділянок для офісного і житлового будівництва, заявлено 103 позови до суду про звільнення незаконно зайнятих земельних ділянок і скасування рішень місцевих рад. У користування громади столиці повернуто 685 га незаконно вилучених земель та інше. 23 незаконні рішення Київради опротестовано уже в поточному році”, йдеться у заяві.

Разом з тим, за даними столичної прокуратури, частину протестів Київрадою відхилено і не розглянуто. Прокуратура міста відреагувала на це і заявила позови до суду. У 18 справах вимоги прокурора судом задоволені, інші ще розглядаються у відповідних судових інстанціях, повідомили у прокуратурі.

У той же час прес-служба прокуратури Києва відзначає, що необхідно мати на увазі, що забезпечення виконання земельного і містобудівного законодавства не є функцією прокуратури. “У штатному розписі прокуратури міста Києва відсутні посади для виконання цих функцій. Два прокурори відділу прокуратури міста Києва, які здійснюють нагляд за додержанням законів органами місцевого самоврядування, мають і інші обов’язки. Функції щодо забезпечення виконання земельного і містобудівного законодавства законом покладено на відповідні управління Київської міської державної адміністрації, центральної виконавчої влади у місті Києві, штатна чисельність яких перевищує декілька тисяч службовців”, йдеться у заяві.

Разом з тим, за даними прес-служби, враховуючи актуальність питань землевідведення і містобудування, 15 травня 2006 року прокуратура міста Києва провела міжвідомчу нараду державних контролюючих служб, які не забезпечують належним чином виконання повноважень у цій сфері. На нараді обговорені основні причини порушень законів і шляхи їх усунення. За результатами прокурорських перевірок Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації 15 травня 2006 року внесено подання з вимогами вжити конкретних заходів для усунення порушень законів, причин і умов, що їм сприяють при землевідведенні і будівництві. Зокрема, у поданні пропонується виконати умови закону щодо розподілу земель державної і комунальної власності, підготувати і затвердити детальні плани територій, де передбачались би прибудинкові межі, місця громадських споруд соціального призначення, території відпочинку, занять спортом, дитячих майданчиків тощо. В поданні також пропонується завершити визначення меж і оформлення правового положення міських лісів та зелених зон, водоохоронних зон та прибережних смуг, а також вийти з ініціативою про відміну Київрадою конкретних рішень з питань землевідведення, у тому числі раніше опротестованих прокуратурою міста Києва.

Щодо виконання прокуратурою міста Києва конституційних функцій прес-служба повідомляє, що у минулому і поточному роках прокуратурою столиці підтримано у судах державне обвинувачення у 6,5 тисячах кримінальних справ, викрито і поставлено на облік понад 2 тисячі прихованих правоохоронними органами злочинів, за результатами реагування прокуратури 1220 працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності, заявлено більше 2 тисяч позовів до суду, за якими лише до бюджету реально стягнуто 28 млн. грн. Слідчими прокуратури розслідувано і надіслано до суду 302 кримінальні справи про зловживання службовим становищем, хабарництво, розкрадання у особливо великих розмірах та інші. За результатами власних перевірок порушено 508 кримінальних справ у сферах державного управління, приватизації, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом із сумою збитків понад 900 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова наполягає на звільненні Василя ПРИСЯЖНЮКА з посади прокурора Києва у зв`язку з проблемами в роботі столичної прокуратури.

Зокрема, 13 травня під час зустрічі з киянами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, вислухавши численні скарги, заявив: «Я наполягаю, прокурора треба зняти». "Думаю, днями це буде зроблено. Якщо його не знімуть, то ті, хто цього не зробить, відповідатимуть", - заявив мер. "Вважаю, наступного тижня у нас буде інший прокурор", - додав він.

17 травня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що хоче притягти прокурора Києва В.ПРИСЯЖНЮКА до кримінальної відповідальності. «Звільнити прокурора Києва я не маю повноважень, але я зробив подання про притягнення його до кримінальної відповідальності. Тому що всі дозволи на будівельні роботи в Києві не були ним опротестовані, як цього вимагає закон. Я сам у минулому прокурор і знаю, про що йдеться. В даному випадку для замилювання очей подавалося на рішення чергового незаконного будівництва заява в суд і програвалося. А апеляція не подавалася. Це в кращому разі. А в іншому просто погоджувалися з цим (незаконним будівництвом – УНІАН)», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.