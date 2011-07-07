Кірєєв попередив бютівця за «тихо як в гробу»

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ попередив депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександра СТЕШЕНКА про видалення з зали суду в разі повторного порушення ним порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як в залі суду, де триває розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів, хтось із присутніх попросив суддю говорити голосніше, Р.КІРЄЄВ вигукнув: «Тиша в залі суду!».

У відповідь на цю репліку О.СТЕШЕНКО сказав: «Та вже тихо як в гробу».

У зв’язку з цим суддя попросив депутата встати й назвати своє прізвище та ім’я, й отримавши відповідь, попередив його про видалення з зали суду в разі повторного порушення порядку.