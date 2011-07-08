Янукович поспівчував українцям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття українцям у зв’язку з втратами, яких вони зазнають через проведення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я співчуваю сьогодні, в деяких випадках, де ми маємо втрати, співчуваю людям. Але без цього немає майбутнього… тому цей шлях неминучий. І вимоги, які я ставлю перед чиновниками всіх рівнів, однакові – треба ефективно діяти, продумувати кожен свій крок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ситуація, в якій зараз перебуває країна, ще рік тому була цілком прогнозована, і все, що відбувалось цього, і минулого року – це були скоординовані дії влади, бажання суспільства змінити ситуацію на краще.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що 2010 рік був визначальним, стартовим роком для України, тому що прийшла нова команда, яка взяла на себе відповідальність за державу. Зокрема, влада взяла зобов’язання покращити ситуацію в економіці. Також потрібно було будь-якою ціною зберегти рівень соціальних виплат. «Як мінімум, 100% платити пенсії, заробітні плати, соціальні видатки, а краще підвищити їх», - сказав він.

Президент похвалився, що вдалося зупинити падіння економічних показників і почати економічне зростання. «Зарплати зросли на 10%, але це не те, що нам хотілось», - сказав він.

«Що стосується реформ - це те, без чого країна далі жити не може. Це той шлях, який зобов’язує сьогодні владу робити рішучі кроки в майбутнє. Зі світового досвіду – початок реформ завжди болючий, й інколи вони дають неочікуваний результат. Тому їх треба проводити професійно, виважено, враховуючи світовий досвід і тримати весь час руку на пульсі, як до цього ставиться суспільство», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що у 2010 році були зроблені перші кроки, і влада розпочала реформи в семи напрямках, у 2011 році реалізація реформ продовжується, започатковані зміни в інших галузях.

«Фундамент розбудови сильної держави, фундамент покращення життя людей, ми почали будувати в минулому році», - сказав Президент.

Глава держави переконаний, що реформи дадуть позитивний ефект, тобто підвищать якість життя українців, але це, за його словами, станеться не так швидко, як хотілося б.

За його словами, сьогодні влада, як ніколи за 20 років діє злагоджено, професійно.

Водночас Президент погодився, що за півтора року в діях влади були прорахунки і помилки, і наголосив, що ці помилки треба виправляти.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він неодноразово вказував уряду на недоліки у роботі.

Крім того, бюрократія, яка звикла жити по-старому, опирається проведенню реформ, додав Президент. «А по-старому - це думати лише про себе і займатися корупцію», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що владі вдалося зламати цей опір, і сьогодні ухвалено багато рішень щодо вдосконалення системи влади.

Він пообіцяв, що кадрові зміни в державі будуть продовжуватися, оскільки не всі посадовці встигають за змінами.