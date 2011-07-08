Табачник залишив Могилянку без держзамовлення

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту припинило фінансування низки магістерських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія», зокрема, Школи журналістики.

Як пише “Українська правда. Життя”,Могилянська школа журналістики та інші магістерські програми НаУКМА залишилися без держзамовлення.

Про це повідомив директор Могилянської школи журналістики Євген ФЕДЧЕНКО.

"Про припинення фінансування міністерство повідомило вже після завершення прийому документів від абітурієнтів", – зауважив він.

Так, Є.ФЕДЧЕНКО повідомив, що у четвер, 7 липня, був останній день прийому документів.

"А сьогодні (8 липня) нам надіслали 0 місць. При тому, що подалося на програму 60 людей і багато хто з них навряд чи зможе платити 19 тисяч гривень на рік, не працюючи при цьому", - додав директор Могилянської школи журналістки.