Герман обурюється: ніхто зі ЗМІ не запитав Януковича про алкоголізм

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що алкоголізм і наркоманія становлять загрозу національній безпеці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про Г.ГЕРМАН сказала учора на презентації власної книги «Червона Атлантида» у Вінниці.

«Я бачу виродження українського села, яке колись складало основу української нації. Я бачу, наскільки багато стало порожніх хат по селах. Я бачу, як люди п’ють алкоголь і як це відображається на поколіннях. Я бачу, як нищиться молоде покоління, наше майбутнє наркотиками. Наразі наша держава поки що не тільки дає у цьому собі ради, а й чомусь замовчує це», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, 8 липня на прес-конференції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА було понад 400 журналістів з усієї України і ніхто з них не запитав про боротьбу держави з тотальною наркоманією і алкоголізмом. «На прес-конференції Президента ніхто не запитав, а як держава повинна перемогти таке страшне зло, яке загрожує нам більше, ніж Чорнобиль, більше, ніж безробіття, більше, ніж економічні кризи – це тотальна наркоманія і алкоголізм. Вони настільки впливають на наш генофонд, що може за якісь 20 років ми можемо стати нацією, вибачте за слово, дебілів. Тому що покоління знищених алкоголем й наркотиками дітей дасть таке насіння», - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, якщо не замислюватись над майбутнім нації, з роками вона може виродитись. «Я хотіла б, щоб коли ми сьогодні говоримо про майбутнє України, говорили не тільки про те, скільки у нас заводів буде працювати, а чи будуть у нас люди, як здраво мислять, люди психічно врівноважені, люди, яким взагалі потрібен цей завод, які можуть працювати. Чи ми будемо собі завозити десь з Азії робітників, які будуть працювати на нашій землі, які будуть розмножуватися тут, і у такий спосіб загаситься наша нація, загаситься народ», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також стурбована тим, що деякі українські жінки народжують дітей заради отримання від держави матеріальної допомоги. «Коли я бачу, що жінки народжують дітей тільки для того, щоб держава заплатила їм ці копійки, потім кидають тих дітей на вилицях – це страшно. І про це треба думати, говорити, дбати і розробляти національні стратегії, адже це - національна безпека України. Ось де найбільша загроза національній безпеці – це тотальна наркоманія й алкоголізм, які нищать нашу націю, наш народ», - наголосила Г.ГЕРМАН.