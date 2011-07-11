Кірєєв наказав «Грифону» вивести з зали суду нардепа

Бійці спецпідрозділу «Грифон» вивели із зали засідань Печерського райсуду Києва народного депутата від НУ-НС Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження видав головуючий у процесі з розгляду справи екс-прем’ра Юлії ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ.

Таке рішення ним було ухвалено безпосередньо після того, як народний депутат зауважив, що суддя своїми діями «допомагає будувати авторитарну державу».

Р.КІРЄЄВ звернувся до бійця «Грифону» з проханням виявити ту особу, яка це сказала, на що працівник правоохоронних органів зауважив, що особа встановлена.

Після цього О.ЧОРНОВОЛЕНКО представився судді, зауваживши, що він є народним депутатом. Незважаючи на це, суддею було дано розпорядження вивести О.ЧОРНОВОЛЕНКА із зали засідань.

Шестеро бійців «Грифону» оточили О.ЧОРНОВОЛЕНКА і видалили його.

У залі суду лунали вигуки, що правоохоронці не мають права цього робити, оскільки їм це забороняє закон про статус народного депутата. Однак це не вплинуло на рішення судді, так само, як і на дії правоохоронців.