Україна не визнаватиме незалежність Абхазії та Південної Осетії

Україна розглядає Грузію як важливого партнера і не визнаватиме незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив Директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, передає кореспондент УНІАН.

О.ВОЛОШИН зауважив, що 14-15 липня глава МЗС Костянтин ГРИЩЕНКО відвідає з офіційним візитом Грузію. В рамках візиту, додав О.ВОЛОШИН, заплановані переговори з грузинським керівництвом для активізації політичних відносин. О.ВОЛОШИН додав, що за результатом переговорів планується підписати План консультацій між МЗС України та Грузії на 2011-2014 роки.

«Ми (Україна — УНІАН) розглядаємо Грузію як важливого партнера і друга на пострадянському просторі... Україна була і залишається переконаним прихильником територіальної цілісності Грузії. Українська держава не визнає незалежності самопроголошеної Абхазії і Південної Осетії, так само як і незалежності Косово. Ми тут послідовні», - сказав О.ВОЛОШИН.