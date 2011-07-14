Експерт: Щоб зняти заборону на продаж ГТС, багато часу не треба

Українська газотранспортна система може бути приватизована найближчим часом.

Таку думку висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА у коментарі, переданому УНІАН.

«У цьому сенсі законодавчі перешкоди приватизації української ГТС можуть бути зняті достатньо швидко», - сказав він. Експерт нагадав, що, зокрема, законопроект №7562 містить норму про внесення змін до закону «Про трубопровідний транспорт» і відкриває можливість для продажу української газотранспортної системи. «Примітно, що сам законопроект називається «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», і, в принципі, взагалі не повинен стосуватися теми ГТС. Проте він вже пройшов схвалення профільного комітету, і очікує свого голосування в стінах Верховної Ради», - заявив В.ЗАСТАВА.

Кажучи про перспективи створення тристороннього консорціуму Україна-Росія-ЄС, який би модернізував і надалі управляв би українською ГТС, експерт Інституту Горшеніна зазначив, що переговори в даному напрямі на сьогодні перервані: «Для Європи питання стабільності постачань російського газу через український газопровід – це питання енергетичної безпеки. Європейські корпорації готові інвестувати в даний проект. Проте, як часто вказують наші європейські колеги, сьогодні подібний варіант неможливий через неготовність української сторони встановлювати прозорі правила гри на газовому ринку. При цьому варто зазначити, що згідно з дослідженнями Інституту Горшеніна, велика частина українського суспільства – 52,7% виступає за створення міжнародного консорціуму для модернізації ГТС».

Коментуючи заяви ряду російських експертів і чиновників, які наполегливо запевняють, що на сьогодні українська труба вже не так цікава Росії, і більш того, після введення в експлуатацію «Південного» і «Північного» потоків вона взагалі втратить будь-яку цінність, В.ЗАСТАВА заявив, що ці й інші доводи мають під собою серйозні підстави, але правда полягає в тому, що українська ГТС все ж таки потрібна Росії.

В.ЗАСТАВА зазначив, що українська ГТС – найдешевший спосіб доставки російського газу до Європи. За останні роки «Газпром» спробував увійти до управління більшості газотранспортних систем транзитних країн. Таким чином, вважає експерт, російський державно-приватний монополіст забезпечує собі прогнозовану ситуацію, знижує витрати на транспортування газу і головне – дістає прямий доступ до споживачів, у першу чергу промислових. При цьому з усіх труб українська – найзначуща для «Газпрому», а Україна – найбільший європейський споживач російського газу.

«Введення в експлуатацію «Північного» і «Південного» потоків не розв’яже ситуацію. Адже проектована пропускна спроможність обох потоків – 118 млрд. м. куб., що істотно менше потенційної потужності української ГТС – 178,5 млрд. куб. м (на кордоні з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою). Враховуючи цінність української ГТС для «Газпрому», питання про те, чи витримає українська влада тиск своїх російських «партнерів», залишається відкритим», - заявив експерт.