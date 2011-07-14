Адвокати Кучми: записи забезпечили Мельниченку безбідне існування

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО оскаржив до Апеляційного суду Києва рішення Печерського районного суду столиці щодо поновлення проти нього кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомили адвокати колишнього Президинта України Леоніда КУЧМИ Сергій УЛЬЯНОВ та Віктор ПЕТРУНЕНКО.

Як зазначалось у рішенні суду, справа була закрита без всебічного дослідження обставин, зокрема, у ній не було допитано М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а також невмотивованим і передчасним є посилання на те, що записи у кабінеті Президента він робив у стані крайньої необхідності.

Захист Л.КУЧМИ вважає, що таким чином М.МЕЛЬНИЧЕНКО намагається уникнути відповідальності за свої протиправні дії, які їхній підзахисний оцінює як шпигунство, зраду держави та розпродаж її таємниць, шантаж, наклеп і фальсифікацію, які не мають права лишатися безкарними.

«Шанси у МЕЛЬНИЧЕНКА на задоволення апеляційної скарги вкрай примарні. Ми сподіваємось, що Апеляційний суд Києва підтримає рішення суду першої інстанції і надасть Генеральній прокуратурі можливість дослідити всі обставини, пов’язані з організацією прослуховування кабінету Президента України, яке велося протягом двох років, монтажем та фальсифікуванням записів, а також дасть відповідь - хто визначав спосіб та час оприлюднення тих чи інших фрагментів так званих «записів Мельниченка», - йдеться у коментарі адвокатів.

Захист Л.КУЧМИ вважає, що лише виявивши як режисерів, так і всіх без винятку виконавців «касетного скандалу», можна встановити дійсних замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

“Щодо самого МЕЛЬНИЧЕНКА та мотивів його дій на даний час ми можемо заявити про наявність беззаперечних фактів того, що зроблені в кабінеті Президента КУЧМИ записи приносили МЕЛЬНИЧЕНКУ чималий дохід і забезпечили його безбідне існування як в Україні, так і за кордоном”, - зауважили адвокати.

Вони не виключили, що у разі програшу апеляції М.МЕЛЬНИЧЕНКО може залишити територію України.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вона була закрита. У постанові генерального прокурора дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня суд скасував постанову про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.