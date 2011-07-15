Депутати вимагають притягти до відповідальності суддю Кірєєва

Народні депутати України Юрій ОДАРЧЕНКО, Сергій ПОДГОРНИЙ, Михайло ВОЛИНЕЦЬ (фракція "БЮТ-Батьківщина") вимагають від Генеральної прокуратури України порушення кримінальної справи проти судді Печерського районного суду м. Києва Родіона КІРЄЄВА за фактом грубого порушення процесуального права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ОДАРЧЕНКО, С.ПОДГОРНИЙ, М.ВОЛИНЕЦЬ заявили сьогодні журналістам перед будівлею Печерського районного суду.

«Ми вимушені сьогодні зробити такий крок і звернутися до Генеральної прокуратури щодо порушення кримінальної справи проти такого так званого судді КІРЄЄВА», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

За його словами, у заяві на ім’я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ будуть вказані факти незаконного видалення із зали судового засідання народних депутатів України та застосування судової міліції для примусового виведення парламентаріїв з судового засідання.

Ю.ОДАРЧЕНКО нагадав, що згідно зі статтею 272 Кримінально-процесуального кодексу суддя, головуючий у судовому засіданні, може ухвалити рішення про видалення із зали суду лише учасників процесу, але ця норма не поширюється на тих громадян, які присутні у залі та спостерігають за судовим процесом, але не є учасниками процесу. Депутат нагадав, що до учасників процесу згідно з законом відносяться представники державного обвинувачення, обвинувачений, захист обвинувачуваного та цивільний позивач.

У свою чергу, М.ВОЛИНЕЦЬ додав, що вимагатиме розслідування факту неправомірного застосування судової міліції стосовно нього при видаленні його із зали засідання. «Стосовно мене головуючий у судовому засіданні не виносив рішення, не називав моє прізвище, тим не менше майори і підполковники міліції силою мене сьогодні виносили із зали. Це порушення закону про статус народного депутата, і, безумовно, я буду вимагати, щоб міліція несла відповідальність за таке свавілля, яке вони сьогодні чинять», - пояснив він.

Народні депутати також вважають незаконним рішення Р.КІРЄЄВА про видалення екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО із судового засідання. «Не може проходити процес за відсутності обвинуваченого. Це може бути лише у двох випадках, які передбачені законом – коли обвинувачений ховається, його нема, він знаходиться за межами України. Це перший випадок. І другий – коли сам обвинувачений у випадку, коли вирок не передбачає позбавлення волі, відмовляється від участі і просить, щоб процес відбувався без нього», - зазначив Ю.ОДАРЧЕНКО.

За словами народних депутатів, рішення Р.КІРЄЄВА про продовження судового розгляду кримінальної справи за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів також є грубим порушенням процесуального права. «Без підзахисної почалася дія зачитування обвинувального висновку. Це зовсім неприпустимо, тому що наступна дія з боку головуючого повинна бути – це запитання до захисту та обвинувачуваної, чи розуміють вони цей висновок. Як вони можуть його розуміти, якщо вони його не чули», - додав він.

«КІРЄЄВ не тільки сам особисто порушує закони, він втягує в цю діяльність органи внутрішніх справ, і про це буде йти так само в заяві про порушення кримінальної справи про злочин, який чинить суддя КІРЄЄВ», - резюмував С.ПОДГОРНИЙ.