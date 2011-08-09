Світ закликають посилити вплив на українську владу

Світовий Конґрес Українців закликає міжнародну спільноту посилити вплив на владні структури України з вимогою негайного звільнення з-під арешту колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у Світовому Конґресі Українців. В СКУ зазначили, що Конгрес надіслав відповідні листидо міжнародного співтовариства.

“Міжнародна спільнота повинна недвозначно заявити про те, що українські владні структури не можуть головувати в Комітеті міністрів Ради Європи та в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, та відкрито зневажати фундаментальні європейські цінності; у іншому випадку критика світового співтовариства буде й далі ігноруватись та розцінюватись лише як риторика,” – заявив президент Світового Конґресу Українців Євген ЧОЛІЙ.

Як зазначили в СКУ, «Міжнародне співтовариство вже застерігало українську владу від використання державного апарату з політичними цілями, прикладом чого стала спроба усунути провідних опозиційних політиків України напередодні парламентських виборів 2012 року».

«Постійне ігнорування українською владою закликів міжнародного співтовариства припинити переслідування політичних опонентів не можна терпіти», - підкреслюється у зверненні.

Лист надіслано ПАН Гі Муну, Генеральному секретарю ООН; Єжи БУЗЕКУ, Президенту Європейського парламенту; Херману Ван РОМПЕЮ, Президенту Ради Європейського Союзу; Жозе Мануелю БАРРОЗО, Президенту Європейської комісії; Торбйорну ЯГЛАНДУ, Генеральному секретарю Ради Європи; Мевлюту ЧАВУШОГЛУ, Президенту ПАРЄ; Кетрін ЕШТОН, Верховному представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики; Штефану ФЮЛЕ, Єврокомісару з питань розширення та політики сусідства; Павелу КОВАЛЮ, голові Делегації Європейського Парламенту у Комітеті парламентського співробітництва Україна-ЄС; Аудронюсу АЖУБАЛІСУ, діючому Голові ОБСЄ; Янешу ЛЕНАРЧИКУ, голові БДІПЛ; Гайді ГАУТАЛІ, Голові підкомітету Європейського парламенту з прав людини; Томасу ХАММАРБЕРГУ, комісару Ради Європи з питань прав людини; Салілу ШЕТТІ, Генеральному секретарю Міжнародної амністії; Еріці ЛАЛЛІ, представнику відділу в справах Європи та Центральної Азії всесвітньої неурядової організації “Нагляд за правами людини” та Девіду КРЕЙМЕРУ, виконавчому директору «Фрідом Хаус».

Копії вищеназваного листа СКУ надіслав Президенту Вікторові ЯНУКОВИЧУ і уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ.