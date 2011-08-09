Прогноз політолога: Янукович і Медведєв говоритимуть про Тимошенко

Росія своїми заявами щодо кримінальної справи проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО захищає власні інтереси, зокрема й газові угоди, підписані між Україною і РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО під час круглого столу у Києві.

За його словами, в Росії розуміють, що судовим процесом над Ю.ТИМОШЕНКО українська влада переслідує дві мети: вона хоче не лише покарати екс-прем’єра, а й «делегітимізувати» угоди від 2009 року.

У свою чергу директор компанії стратегічного консалтингу BertaCommunications Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, що заява Росії про справу Ю.ТИМОШЕНКО була несподіваною. «Це приблизно так само, якби Китай почав говорити про порушення прав людини в США», - зауважив експерт.

За його словами, ця заява пов’язана з тим, що російська влада нині «вирішує абсолютно конкретні економічні завдання, які пов’язані з намаганням Росії об’єднати активи «Газпрому» з «Нафтогазом».

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ наголосив, що небажання української сторони йти на поступки у цьому питанні «призвело до того, що останній візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, який планувався на святкування Дня Військово-морського флоту, був скасований». «І саме ця причина, по суті, є наріжним каменем зацікавленості Росії в даній ситуації», - додав він.

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, якщо суд доведе, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито вчинила «злочин», то тоді виходить, що співучасником цього злочину є російський прем’єр-міністр Володимир ПУТІН.

«Дозволити цю ситуацію на старті парламентської кампанії в Росії, бо в грудні вибори до Держдуми, В.ПУТІН, як лідер партії «Єдина Росія», не може», - підкреслив експерт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ додав, що Росії зараз «не цікаво бути учасником українських розборок».

Він також прогнозує, що В.ПУТІН не братиме участі у президентській виборчій кампанії, а на пост глави держави балотуватиметься Дмитро МЕДВЕДЄВ, В.ПУТІН лише йому допомагатиме.

Водночас Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ додав, що, «безперечно, їм зараз жодним чином будь-який негатив, пов’язаний із втягуванням В.ПУТІНА в цю кримінальну справу, буде непотрібний».

Також політолог спрогнозував, що «тема судового процесу над ТИМОШЕНКО стане одним з предметів розмови між МЕДВЕДЄВИМ і ЯНУКОВИЧЕМ, яка планується днями».

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що у зв’язку із арештом Ю.ТИМОШЕНКО стосовно українських можновладців може бути застосований «політичний карантин». «Це коли хворих вже не випускають, але лікарі ще можуть заходити», - зазначив він.

В.БАЛА додав, що в такій ситуації вище керівництво України «не будуть запрошувати на якісь серйозні заходи і не буде змоги впливати на ухвалення важливих рішень», які стосуються України.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за рішенням Печерського райсуду Києва і доправлена у Лук’янівське СІЗО.

Ввечері того ж дня у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що суд над колишнім прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО має бути неупередженим, а «газові» угоди 2009 року укладались відповідно до національного законодавства двох держав.

Також 6 серпня стало відомо, що Кремль попередив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про "довгострокові наслідки" у зв`язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО. Джерело в Адміністрації Президента Росії сказало, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО викличе міжнародний резонанс, і навряд чи матиме позитивні наслідки для В.ЯНУКОВИЧА.