ПР цікавиться, як би з Тимошенко чинили європейські суди

У Партії регіонів заявляють, що «ані політики, ані засоби масової інформації, ані різні організації не мають права чинити тиск на суд».

Про це наголошується у заяві прес-служби Партії регіонів, переданій УНІАН.

Зокрема, у ПР зазначають, що «окремі політики в Україні і за кордоном закликають українську владу припинити судовий процес проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, убачають у ньому політичні мотиви. А деякі апологети і взагалі представляють колишню главу уряду як борця з корупцією і зразок демократії».

«Чи це так? І як можна навести правовий порядок у країні, якщо закликати виконавчу владу втручатися у справи влади судової? Чому ці політики бояться встановлення істини у голосному, відкритому судовому процесі? І чи є підстави припинити законний судовий процес?», - йдеться у заяві ПР.

У Партії регіонів нагадують, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують у тому, що «вона у 2009 році підроблювала документи державної ваги – директиви Кабінету міністрів України на ведення переговорів з російською стороною і укладення контракту на постачання і транзит газу з Російської Федерації».

Як зазначають у ПР, «.Ю.ТИМОШЕНКО примусила керівників «Нафтогазу України» підписати угоду, що передбачає різке, необгрунтоване підвищення ціни на газ з 2010 року і кабальні умови, які на 10 років позбавляють Україну можливості розірвати угоду».

У ПР вважають, що «реалізація цієї угоди привела до підвищення тарифів на послуги ЖКГ для всіх громадян України, зростання цін на промислові товари і продукти харчування, до збитковості і зупинки роботи цілих галузей промисловості, втрати тисячами людей заробітку. Економіка України і державний бюджет зазнали багатомільярдних збитків».

На думку «регіоналів», «об`єктивно вивчити факти і дати правову оцінку діянням екс-прем`єр-міністра, які призвели до тяжких для країни наслідків, може лише суд. А інші, окрім судових, висновки і оцінки є саме політично мотивованими. Водночас, тільки суд має право здійснювати усі необхідні за законом заходи для встановлення істини, включаючи зміну запобіжного заходу обвинуваченій, яка затягує процес, перешкоджає розгляду справи по суті, цинічно ображає суд і свідків. У будь-якій демократичній країні перешкоди, що чиняться правосуддю, від кого б вони не виходили, розглядаються як тяжке діяння».

«Хочеться запитати тих європейських політиків, які непокоїлися арештом Ю.ТИМОШЕНКО: а як у ваших країнах суд вчинив би стосовно обвинуваченої, яка загрожує судді і свідкам, проявляє зухвалу неповагу до суду? Напевно, суд вжив би адекватних заходів», - йдеться у заяві.

«За таких обставин усе суспільство зацікавлене у незалежному правосудді, суспільство має право вимагати об`єктивного суду. І тому ніхто – ані не політики, ані засоби масової інформації, ані різні організації – не мають права чинити тиск на суд», - наголошують у ПР.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив узяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

Про політичну мотивованість цього рішення і свою занепокоєність у зв`язку з цим заявили, зокрема, офіційні органи США, Канади, Великої Британії, Франції, Іспанії, Росії, Німеччини, Польщі, Швеції, а також ОБСЄ, ПАРЄ, ЄНП, депутати Європарламенту і міжнародні правозахисні організації.