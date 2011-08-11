Азаров зустрівся з російськими експертами, які застерігають Путіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна і Росія, з урахуванням посилення ризиків у світовій економіці, мають знайти форму співпраці, що забезпечує розвиток обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав учора на брифінгу в Києві після участі в Українсько-Російському економічному форумі.

«В умовах такого нестабільного світу сьогодні, нестабільної світової економіки ми мусимо думати, яким чином забезпечити стійкий економічний розвиток наших країн - і Росії, і України. Абсолютно очевидно, що темпи економічного розвитку таких країн, як США, країн Європи, сповільнюються – а це дуже серйозний ризик для світової економіки, природно, виникає питання про такі форми взаємодії, які забезпечать можливості для розвитку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що взяв участь в українсько-російському економічному форумі на прохання вчених-економістів з російського боку, які днями звернулися до Володимира ПУТІНА з листом «Макроекономічний і геополітичний сценарій розвитку подій у разі посилення кризи торговельно-економічних відносин між РФ і Україною».

Як повідомлялося, днями група російських економістів звернулася з листом до прем`єр-міністра Росії В.ПУТІНА із застереженням, що торгова війна між Росією і Україною вдарить по економіках двох країн.

На думку економістів, загострення відносин між Росією і Україною не принесе користі обом державам. До негативних наслідків для України експерти відносять втрату ринку Митного союзу для українських виробників металу і металопродукції, м`ясомолочної промисловості. Особливо похмуру картину малюють вони у сфері енергетики. Експерти відзначають, що у разі зростання цін на нафту і газ перед владою України постане питання про збереження «самодостатності» паливно-енергетичного комплексу, що є вкрай важливим аспектом соціальної стабільності в Україні. «Вірогідність дефолта України стане реальною в тому самому ступені, в якому підвищуватиметься ціна на природний газ і нафту», - говориться у листі.

Проте в цьому вчені бачать негативні – політичні і економічні – наслідки для Росії. До них вони відносять «можливий реванш правонаціоналістичних сил в Україні, які звинуватять Росію в економічному і політичному шантажі, шовінізмі, тиску». Скористаються кризою і праві сили в ЄС, які давно виступають за послаблення позицій Росії в Європі. Підключитися до конфлікту може і частина ділових кіл Євросоюзу, зацікавлених у демонополізації поставок російського природного газу, в примушенні Кремля в підписанні Енергетичної хартії. Пожвавиться і внутрішня опозиція в РФ, яка давно вишукує невдачі влади і звинувачує її в помилковій зовнішній політиці, зокрема й щодо України. Загострення соціально-економічної ситуації в Україні може перенестися за принципом доміно і на суміжні території Росії, переконані експерти.

Виходом із цієї ситуації експерти вважають продовження переговорів щодо приєднання України до Митного союзу. Проте взятися за цю справу мають не політики, а експерти в галузі економіки, промисловості, сільського господарства, переконані науковці.