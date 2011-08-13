Польські експерти: звинувачення не надало доказів вини Тимошенко

Представлені прокуратурою докази у справі про перевищення повноважень колишньою главою українського уряду Юлією ТИМОШЕНКО під час підписання «газового» контракту в січні 2009 року не підтверджують її вини.

Про це написали аналітики Центру східних досліджень (OSW, Варшава) в переданому УНІАН аналізі «справи Тимошенко».

Експерти відзначили, що прокуратура у своєму звинуваченні концентрується на доведенні «важких наслідків» підписання «газового» контракту, а не на самому перевищені повноважень.

«Зі слів свідків випливає, що вона не перевищила повноважень, а також, що прокуратура знехтувала під час досудового слідства деталями процедури ухвалення рішень в канцелярії прем’єра», - написали експерти.

Вони назвали справу Ю.ТИМОШЕНКО «політичною», яка має на меті унеможливити їй участь в політичному житті України.

«Чергових свідків питають про деталі переговорів, спосіб визначення цін газу, зв’язків ТИМОШЕНКО з Росією, в тому числі, з 90 років etc. Багато з цих обставин не мають значення для суті справи й слугують радше для дискредитації Юлії ТИМОШЕНКО на посту прем’єра», - відзначили аналітики.

Експерти також зауважили, що пред’явлені Ю.ТИМОШЕНКО звинувачення унеможливлюють її «умовне» засудження через вибрану прокурорами класифікацію «важких наслідків», до яких привели її дії. Вони нагадали, що Кримінальний кодекс передбачає за такий злочин покарання від 7 до 10 років позбавлення волі та заборону займати певні посади до трьох років.

Аналітики OSW також не виключають, що взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту стало реакцією властей на поведінку екс-прем’єра під час конфронтації з чинним главою уряду Миколою АЗАРОВИМ, а не запланованою раніше акцією.

Експерти висловили переконання, що сам арешт був незапланованим, оскільки в іншому випадку суддя дозволив би арештувати екс-прем’єра ще раніше.

«Виглядає на те, що безпосередньою причиною стала конфронтація цього дня між звинуваченою та главою уряду Миколою АЗАРОВИМ, в тому числі демонстраційна вимога надати перекладача», - написали експерти.

«Складається також враження, що Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що міжнародна спільнота не допустить її ув’язнення», - додали аналітики.

Як повідомляв УНІАН, Печерський суд Києва розглядає справу проти Юлії Тимошенко з 24 червня цього року. 5 серпня суд задовольнив прохання прокуратури змінити запобіжний захід із підписки про невиїзд на арешт через «перешкоджання у встановленні істини та порушення порядку під час розгляду справи» з боку Ю.ТИМОШЕНКО.