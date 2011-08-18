Тимченко каже, що земельні ділянки реєструватимуть за 14 днів

У Державному агентстві земельних ресурсів України планують прибрати черги і обслуговувати громадян за принципом “єдиного вікна”. Про це в інтерв’ю газеті «Факти» розповів його голова Сергій ТИМЧЕНКО.

Він підкреслив, що в боротьбі з корупцією робить “ставку на технічний прогрес”.

«Ми автоматизували всі процеси, а це означає, що особисте спілкування чиновника і замовника послуг буде мінімізоване, - сказав С.ТИМЧЕНКО. – Також ми встановили чіткі терміни реєстрації ділянок, введення й видачі інформації. Реєстрація – 14 днів з моменту подачі документів, видача витягів – у день звернення, видача іншої інформації – упродовж десяти днів. Це вмить знищить черги», - додав він.

За словами голови Держагентства земельних ресурсів, вводиться також комфортне обслуговування громадян за принципом “єдиного вікна”. Тобто при оформленні документів їм більше не потрібно буде розриватися між багатьма кабінетами чиновників районних і обласних структур Держкомзему та Центром державного земельного кадастру.

«Відтепер людина взагалі не приходитиме в ДЗК. Функції реєстрації передаються районним відділам Держкомзему. Людина в одному кабінеті подає всі документи і в чітко регламентований законом термін отримує відповідь», - відзначив С.ТИМЧЕНКО.

Такі нововведення, переконаний він, допоможуть викорінити корупцію і хабарництво в Держкомземі.

«Кадастрові функції стають суто персоніфікованими. Усі дії, пов’язані із веденням державного земельного кадастру, внесенням і наданням кадастрової інформації, здійснюватимуться державними кадастровими реєстраторами. Вони – процесуально незалежні (навіть від своїх керівників) державні службовці, які матимуть відповідні посвідчення та власні іменні печатки. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, а також громадян в діяльність державного кадастрового реєстратора забороняється», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Голова Держагентства земельних ресурсів також підкреслив, що реєстратор несе персональну відповідальність за точність внесених і виданих даних, а також за дотримання термінів здійснення процедур.

«За здійснення протиправних дій реєстратор притягується до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів. Штрафи збільшуються в 10 разів, якщо порушення повторюється ще раз протягом року», - сказав С.ТИМЧЕНКО.