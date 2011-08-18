Регіонал не розуміє, чому посол чужої держави рветься у СІЗО до Тимошенко

Захисники і прибічники Тимошенко повинні визначитись і пояснити суспільству, що саме вони захищають – права екс-прем’єр чи газові угоди, які вона підписала в 2009 році. Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, таку думку висловив народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник.

За словами Володимира Олійника, у патріотичних сил, які виступають на захист Тимошенко, хочеться запитати: „Це на захист судового процесу, який триває, і її прав, чи це все-таки на захист тої угоди, яку вона підписала?”

„Я багатьох з цих захисників знаю, і знаю, що вони засуджують цю угоду. Тоді розмежуйте свою позицію. Скажіть „ми засуджуємо цю угоду, вона є антиукраїнською", або скажіть, що ця угода є правильною і принесла користь Україні, якщо вона підписана в національних інтересах... Поясніть, що це нормально – зростання цін на продукти і товари, підвищені тарифи, які отримали в платіжках громадяни після підписання угоди. Розмежуйте і дайте чітку відповідь”, - додав парламентар.

Водночас, він зауважив, що захисники Ю.Тимошенко, заради справедливості, мають висловити свою позицію стосовно певних дій влади: „Висловіть свою позицію стосовно її дій щодо газотранспортної системи - прем’єр і президент висловились проти білоруського варіанту... Висловіть свою думку про дії влади й щодо Митного союзу, ми не можемо до нього увійти, хоч нас і схиляють до цього... То чому ви не підтримаєте Президента? Чому ви, патріоти, сьогодні мовчите, коли ви бачите, що влада стоїть на позиції національного прагматизму - і ви в той же час критикуєте її?.. Це скидається на однобокий патріотизм”, - наголосив Володимир Олійник.

Крім того, він заявив, що прибічники екс-прем’єра мають також дати оцінку особистій поведінці Тимошенко. „Яку модель ви пропагуєте через поведінку Тимошенко під час засідання суду? Якщо зневажати суд, ображати суддю, не виконувати законні вимоги суду – то це не європейська модель. Скажіть людям чесно, в разі, якщо ви прийдете до влади – то дозволите всім так діяти чи це виключне право для окремих? Попередьте про це людей”, - сказав Володимир Олійник.

За словами політика, коли прихильники Тимошенко почали писати до посольств з вимогами не пускати суддів і прокурорів за кордон, - це є прямий тиск на суд. „Хай назвуть хоча б один приклад, коли посольство або країна не пускала за кордон суддів, які розглядають судову справу. Крім того, якщо ви так переживаєте за весь український народ, то, напевно, приймаючи громадян, ви чули скарги і на інших суддів, які розглядають звичайні справи. Чому тоді не згадали всіх суддів? Виходить, що вам важлива тільки Ю.Тимошенко, а не всі громадяни. Це є технологія тиску і вибірковості”, - відзначив депутат-регіонал.

Також Володимир Олійник закликав саму Юлію Тимошенко пояснити, чому посол іншої держави вимагає зустрічі з нею. За його словами, в разі, коли один з послів вимагає зустрітись з Тимошенко, це має вирішувати суддя, керуючись законом. А в законі такого положення немає. „Тому якщо він дасть дозвіл, то він сам порушить закон і перевищить свої повноваження. Якщо ж він дасть дозвіл одному послу на відвідання підсудної, то він так само має дати дозвіл всім послам. Чому він має розділяти послів на важливих і неважливих? Всі мають право”, - підкреслив нардеп.

„Але посол може вимагати зустрічі і дозволу тільки тоді, коли підсудна є громадянкою іншої держави, або має подвійне громадянство. В такому разі Юлія Володимирівна повинна розкрити нам цю таємницю, чи має вона подвійне громадянство. Тоді за Віденською конвенцією, посол, безперечно, має зустрітись з громадянином держави, яку представляє посол, щоб переконатись, наскільки захищені права підсудної особи і яка потрібна правова допомога. Але цього немає”, - підсумував він.