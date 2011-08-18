Юрист: можливо, свідчення Путіна і Міллера допоможуть Тимошенко

Заперечення обвинувачення проти виклику як свідків у “газовій справі” Володимира ПУТІНА, Олексія МІЛЛЕРА та інших учасників переговорів зі сторони РФ цілком прогнозоване, однак в ході розгляду справу ймовірна ситуація, коли свідчення саме російських свідків стануть у пригоді підсудній Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник департаменту, адвокат АФ «Грамацький і партнери» Олександр КОВАЛЬ, відповідаючи на питання про те, чия позиція більш вмотивована - тих, хто вважає, що потрібно викликати свідків з російської сторони, або тих, хто вважає, що до питання перевищення повноважень всередині української верхівки російські чиновники ніякого стосунку не мають і ніякої інформації, яка може допомогти суду встановити істину, не нададуть.

Заперечення обвинувачення проти виклику суд як свідків В.ПУТІНА, О.МІЛЛЕРА та ін. учасників переговорів зі сторони РФ цілком прогнозоване, оскільки завданням обвинувачення є доказування у суді того, що прийняте Ю.ТИМОШЕНКО рішення не могло нею прийматись одноосібно, а директиви прем’єр-міністра не є директивами уряду, зауважує О.КОВАЛЬ. Майже всі допитані судом свідки надавали власні пояснення щодо цього і, безумовно, у контексті дослідження цих питань В.ПУТІН, О.МІЛЛЕР чи ін. учасники переговорів зі сторони РФ як свідки навряд чи зможуть дати показання, сказав юрист.

Однак, звертає увагу О.КОВАЛЬ, екс-президент Віктор ЮЩЕНКО, який свідчив у суді, звернув увагу учасників процесу на те, що мали місце „загадкові” обставини, за яких нібито досягнута керівником НАК “Нафтогаз України” Олегом ДУБИНОЮ з керівником “Газпрому” О.МІЛЛЕРОМ домовленість про „прийнятну” ціну на газ була змінена новою домовленістю прем’єр-міністрів України та РФ.

Ці „загадкові” обставини суд також повинен встановити, а докази з приводу цих обставин – дослідити та надати їм оцінку, вважає юрист. На думку О.КОВАЛЯ, допит підсудної Ю.ТИМОШЕНКО, ймовірніше за все, допоможе суду ці питання встановити.

Водночас, юрист припускає кілька варіантів розвитку подій. На його думку, у разі, якщо захист доказуватиме про існування обставини, яка виключає злочинність діяння (зокрема, що підсудна Ю.ТИМОШЕНКО на момент проведення переговорів і досягнення домовленостей діяла у стані крайньої необхідності), то без свідчень учасників переговорів зі сторони РФ, які б це підтвердили, захист Ю.ТИМОШЕНКО обійтись не зможе. (Відповідно до ст. 39 КПК не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. Крайня необхідність є однією із обставин, що виключає злочинність діяння).

Разом з тим, домисли про те, яка тактика буде обрана захистом до допиту підсудної Ю.ТИМОШЕНКО є передчасними, додає О.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня, виступаючи в Печерському суді в якості свідка В.ЮЩЕНКО звернувся до головуючого на процесі судді Родіона КІРЄЄВА з проханням залучити в якості свідків В.ПУТІНА і О.МІЛЛЕРА. На переконання В.ЮЩЕНКА, залучення представників російської сторони дозволить об`єктивно з`ясувати умови переговорів та підписання газових контрактів.

Сторона обвинувачення заявила, що в переліку свідків нікого з російської сторони немає, суд може розглянути питання виклику російських посадовців в разі виникнення відповідної ініціативи, однак сторона обвинувачення не має намірів таку ініціативу проявляти, оскільки йдеться про суто внутрішньоукраїнські стосунки всередині влади.

У свою чергу адвокат Юрій СУХОВ не виключив, що сторона захисту подасть відповідне клопотання після оголошення матеріалів справи для того, щоб мати змогу посилатися на них в обґрунтуванні клопотання.

Юристи вважають, що в даному випадку чиєсь клопотання - необов’язкове, і суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ може за власною ініціативою прийняти рішення про виклик представників російської сторони, якщо вважатиме, що такий допит сприятиме всебічному з’ясуванню обставин справи.

Генеральна прокуратура України висунула Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення за ч.3 статті 365 Кримінального кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. ГПУ стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО завдала державі збитків на суму понад 1,5 млрд. грн. Санкція за цією статтею - від семи до десяти років позбавлення волі.