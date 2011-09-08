Перекладач книжки Януковича взяв вину на себе

11:40, 08 вересня 2011
Політика
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Просить вибачення

Автор англійського перекладу книжки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" Костянтин ВАСИЛЬКЕВИЧ заявив, що автор цитував самого себе, і тому він видалив посилання на першоджерела.

Про це перекладач написав у своїй статті на сайті “Обозреватель”.

Зокрема, К.ВАСИЛЬКЕВИЧ визнав, що багато цитат з інших джерел у книзі даються без посилання на них, але це його провина — перекладач сам видалив посилання.

«Я хочу вибачитися перед Президентом і журналістами... Справа в тому, що оригінал рукопису був переобтяжений розлогими посиланнями на сотні джерел від академічних видань до друкованих й інтернет-публікацій. Редактор попросив мене під час перекладу привести їх у порядок, прибрати ті, що явно зайві, оскільки йдеться все ж не про наукове, а про публіцистичне видання. Аналіз показав, що більш як 85% цих посилань було на раніше опубліковані статті самого автора (тобто це було самоцитування і природне право автора використовувати свої попередні роботи), так і на різні ЗМІ, які цитували або переказували статті і виступи Віктора ЯНУКОВИЧА. Я сумлінно, і — змушений визнати — на жаль, дуже сумлінно, виконав це завдання. В результаті я видалив посилання на першоджерела і там, де робити цього, мабуть, не слід було... Я готовий надати повний текст, який я одержав від автора, з усіма посиланнями, які там були і які вказують на використану літературу», — заявив К.ВАСИЛЬКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня “Українська правда” написала, що широко розрекламована книга Президента В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" «містить численний дослівний передрук інших авторів без будь-якого посилання на першоджерела».

«Книжка є плагіатом, де за підписом Президента видано не тільки чужі ідеї, а скомпільовано цілі абзаци з текстів, які раніше виходили за підписом різних осіб, – від опозиціонера Тараса СТЕЦЬКІВА до одіозного журналіста В’ячеслава ПІХОВШЕКА й заарештованого чиновника Василя ВОЛГИ», - писала «Українська правда».

Книжка вийшла друком в австрійському видавництві «Mandelbaum verlag».

Радник Президента Ганна ГЕРМАН назвала брехнею інформацію про те, що ця книжка є плагіатом.

«Твердження про те, що Президент платив за свою книжку видавництву «Mandelbaum verlag», - це абсолютна неправда. Це комерційний проект декількох видавництв... В основу книги лягли, з того, що я читала, а я знаю президентські тексти, бо я працюю з Президентом дуже давно, його статті, його роздуми, його виступи в різні роки, які він робив і які опубліковані в його попередніх книжках. Можливо, хтось з політиків колись і використовував якісь думки з книжок В.ЯНУКОВИЧА. Це просто смішно - звинувачувати Президента, що він використовує якісь тексти СТЕЦЬКІВА чи ВОЛГИ”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона відзначила, що інформація про плагіат книжки В.ЯНУКОВИЧА є спробою очорнити дії Президента. На думку радника глави держави, видання, яке розповсюдило цю інформацію, “все, що робить Президент, все обливає брудом”.

 

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