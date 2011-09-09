Експерт вважає, що Москва неприховано шантажує Україну

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що «харківські угоди» від 2010 року можуть бути ліквідовані лише після скасування існуючого газового контракту від 2009 року.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи заяву радника російського Посольства в Україні Олексія УРІНА про те, що у випадку звернення України до суду для перегляду газових контрактів Росія може ініціювати розрив «харківських угод».

«Заява російського дипломата – це чергова спроба неприхованого шантажу щодо України, яка свідчить про неготовність Москви до взаємовигідного партнерства», - підкреслив експерт.

«Якщо російська сторона підтримає позицію України про скасування і написання заново справедливих контрактів, то це було би по-партнерськи. Однак треба мати на увазі, в тому числі парламентам обох сторін, що закономірним наслідком розриву газових контрактів 2009 року має бути денонсація «харківських угод». Це був би найкращий вихід із ситуації, у яку тепер попала Україна», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що скасування газових контрактів в односторонньому порядку майже не реально, навіть через суд. Це може відбутися лише за згодою обох сторін.

«У разі укладення нового газового контракту з Росією на умовах, які відповідають нинішнім реаліям на європейському ринку, в тому числі і по ціновій політиці, і по транзитних тарифах, Україна зможе відмовитися від "харківського" відтермінування частини платежу за російський газ, за яке мають розплачуватися наші наступні покоління за базування російського флоту на українській території до 2042 року», - зазначив він.

Говорячи про можливість з боку Росії вимагати повернути надану дотепер згідно з харківськими домовленостями «знижку» на газ, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що такий крок з боку Москви був би аморальним.

Експерт підкреслив, що затверджена «харківськими угодами» так звана 100-доларова знижка на кожні 1000 куб. російського газу насправді є фіктивною, оскільки навіть з її врахуванням Україна платить за газ значно більше, ніж інші європейські країни.

«Україні потрібні не знижки ціною поступки частини території, безпеки чи газотранспортної системи, а рівноправні газові угоди, укладені на ринкових умовах. А якщо Кремль і далі мріє бути газовим монополістом, то рано чи пізно, але таким чином він примусить Україну через 5-6 років добитися реальної диверсифікації і навіть повної відмови від російського газу», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЄДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. У обмін на цю угоду Україна мала отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.