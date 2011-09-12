Азаров вже «списав» Тимошенко

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що «європейська критика» процесу проти колишнього прем`єр-міністра Україна Юлії ТИМОШЕНКО необґрунтована.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню Le Figaro, повідомляє сайт Партії регіонів.

«У 2009 році Ю.ТИМОШЕНКО один на один з російським прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ підписала угоду про ціни на поставки газу з Росії до України, яка завдає збитків економічним інтересам країни. Для цього вона підробила документи. Ця угода не була схвалена ані Кабінетом міністрів, ані компанією «Нафтогаз», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він запевнив, що «у політичному плані пані ТИМОШЕНКО - вже не конкурент, а жінка минулого».