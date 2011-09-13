16 вересня колона із запаленими свічками рушить з Майдану на Банкову

16 вересня, у день зникнення Георгія Гонгадзе, в Україні та Грузії пройдуть акції пам’яті всіх загиблих журналістів.

Як повідомили УНІАН організатори, у Києві акцї розпочнеться о 18.30 на Майдані Незалежності, звідки із запаленими свічками її учасники рушать на Банкову до Адміністрації Президента з вимогами до влади.

У Тбілісі вечір пам’яті відбудеться біля Посольства України в Грузії. Початок акції - о 19.30 (за місцевим часом).

Вечори пам`яті також пройдуть у Львові, Харкові, Одесі, Івано-Франківську, Черкасах, Маріуполі, Рівному, Дрогобичі.