Фюле у Ялті зустрінеться з керівництвом України

15-17 вересня відбудеться візит в Україну члена Європейської комісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ для участі у 8-й Ялтинській щорічній зустрічі «Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, у рамках заходу заплановано зустрічі Ш.ФЮЛЕ з керівництвом України, а також з міністром закордоних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Сторони обговорять актуальні питання відносин між Україною та Європейським Союзом, зокрема, у контексті завершення переговорів щодо укладення угоди про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі, а також розвиток безвізового діалогу.