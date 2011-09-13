Четверо нардепів побачили камери СІЗО: умови жахливі

Народні депутати не змогли зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ у Лук’янівському СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це сказав журналістам народний депутат Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, дозвіл на допуск до підсудних мав надати суд.

«Суд відмовив у допуску, хоча зараз у суді вже стадія судових дебатів і ТИМОШЕНКО не може впливати ні на слідство, ні на свідків», - наголосив він.

С.СОБОЛЄВ назвав такі дії суду неправомірними, оскільки, наголосив він, перш ніж оголошувати таку довгу перерву суд мав розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу.

Водночас він повідомив, що він та народні депутати Остап СЕМЕРАК, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК - з дозволу керівництва Лук’янівського СІЗО змогли ознайомитися з умовами утримання громадян.

За словами С.СОБОЛЄВА, «ці умови жахливі». Зокрема, зазначив він, людям не надаються медичні послуги належної якості, їх годують неякісною їжею, камери переповнені - у камерах, розрахованих на дві людини, знаходиться по 5-6 осіб, серед яких є хворі на відкриту форму туберкульозу.

С.СОБОЛЄВ повідомив, що опозиція в терміновому порядку ініціюватиме у парламенті ухвалення законів, які допоможуть вирішити питання надання належної медичної допомоги людям, які утримуються під вартою.

На думку народного депутата, необхідно законодавчо передбачити, щоб до громадян, які знаходяться у СІЗО, безперешкодно допускали лікарів, яким вони довіряють, «щоб життя людини не ставилося під загрозу».

«Лише декриміналізація статей, яким немає аналогу у демократичних країнах, дозволить вже сьогодні випустити з СІЗО як мінімум третину людей», - резюмував С.СОБОЛЄВ.