Кірєєв не пустив закордонного гостя до Тимошенко у СІЗО

Суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив президенту Європейської народної партії Вільфреду МАРТЕНСУ у можливості відвідати у слідчому ізоляторі лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Учора ми дійсно отримали відмову на запит президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА", - повідомили у представництві Фонду Конрада Аденауера в Україні.

В.МАРТЕНС звернувся із запитом до Печерського райсуду з проханням відвідати у СІЗО Ю.ТИМОШЕНКО у рамках свого візиту до України 13-16 вересня.

*** Європейська народна партія є найбільшим і найвпливовішим об’єднанням партій, що сьогодні налічує 74 партії з 39 країн. Голова Європейської ради Герман Ван РОМПЕЙ, голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК є членами Європейської народної партії.

13 комісарів Євросоюзу та 17 глав держав і урядів ЄС належать до ЄНП, зокрема, Ангела МЕРКЕЛЬ, Ніколя САРКОЗІ і Дональд ТУСК.

Фракція ЄНП є найбільшою у Європарламенті.

Фонд Конрада Аденауера є одним із найбільших політичних фондів Європи та стоїть близько до ХДС Німеччини. У своїй роботі фонд виходить із християнського образу людини, він представлений у понад 100 країнах, де реалізовує освітні та дорадчі програми, проводить конференції, семінари, круглі столи та надає стипендії. Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні працює з 1994 року.