Луценку стало гірше

Захист, враховуючи різке погіршення стану здоров’я колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, вкотре проситиме Печерський райсуд Києва про його звільнення з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

«19-го числа ми поставимо питання про його звільнення з-під варти. У нас зараз дуже серйозно змінилася ситуація, і ми будемо зобов’язані заявити клопотання про його звільнення», - сказав І.ФОМІН.