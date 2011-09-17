У Києві Микита Михалков закликав українців єднатися з Росією

Російський режисер Микита МИХАЛКОВ та журналіст, член комісії Суспільної палати РФ з питань міжнаціональних відносин та свободи совісті Максим ШЕВЧЕНКО виступили сьогодні з різко проросійськими промовами під час міжнародної конференції «Реформи Столипіна. Історія та сучасність» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїй промові про Столипіна М.ШЕВЧЕНКО закликав українців до об’єднання з Росією та висловив захоплення їхніми «експансійними настроями» щодо сусідньої держави. Натомість М.МИХАЛКОВ згадав Україну тільки один раз, а решту часу говорив про «сучасних російських реформаторів», які опинилися в такому ж складному становищі, як колись Петро Столипін.

«В України є два шляхи: або вона заскочить в останні двері останнього хиткого вагону потягу під назвою «Євросоюз», або піде шляхом єднання з Росією», - заявив М.ШЕВЧЕНКО.

Також, за його словами, Україна допоможе Росії врівноважити вплив на неї східних держав.

«Я вважаю правильними емоційно-експансивні настрої українців по відношенню до Росії: це є шалькою терезів, яка дозволяє врівноважити азіатський вплив. Саме в такій взаємодії і полягає наше майбутнє. Це питання конкретних реформ, альтернативи яким немає», - сказав він.

М.МИХАЛКОВ у своєму виступі ототожнив Столипіна із сучасною Російською владою, а стан РФ із станом Російської імперії початку ХХ століття: «Як і сучасники, Столипін в 1906 році прийняв таку Росію: слаба влада, тероризм, падіння її авторитету, корупція, ганебна поведінка ліберальної інтелігенції, безправ’я селян. Про Петра Аркадійовича преса колись писала те ж саме, що зараз пишуть про наших реформаторів, які розуміють, що без вертикалі влади ніколи не буде спокою в Росії».

Відповідаючи на запитання про його ставлення до проросійської політики в Україні, режисер зізнався: «Для мене все, що є проросійським – це добре»

М.МИХАЛКОВ та М.ШЕВЧЕНКО перебувають у Києві за запрошенням організаторів конференції «Реформи Столипіна. Історія та сучасність». 18 вересня М.МИХАЛКОВ збирається показати українцям новий фільм про російського філософа Івана Ільїна у Російському центрі науки та культури. За його словами, цей фільм «ще навіть у Росії не бачили».