Суд знову відмовився звільнити Іващенка

Печерський районний суд Києва відмовився звільнити з-під варти колишнього в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суду захист В.ІВАЩЕНКА заявив клопотання про зміну йому запобіжного заходу на такий, що не пов`язаний із утриманням під вартою.

Адвокати мотивували своє клопотання тим, що стан здоров`я В.ІВАЩЕНКА значно погіршився: крім загострення колишніх хвороб, за час перебування більше року в СІЗО у нього з`явилися інші хвороби.

"В.ІВАЩЕНКУ впродовж останніх двох місяців не надається медична допомога", - заявив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Він зазначив, що в медичній частині СИЗО медичну допомогу надати не можуть, оскільки там навіть немає посади невропатолога, лікування у якого потребує В.ІВАЩЕНКО.

"Не одержуючи медичної допомоги, ІВАЩЕНКО поступово стає інвалідом, якщо вже ним не став. Складається враження, що це робиться спеціально", - сказав адвокат.

При цьому Б.НЕЧИПОРЕНКО припустив, що це може робитися для того, щоб В.ІВАЩЕНКО не міг належним чином захищатися в суді.

Представники державного обвинувачення не побачили підстав для зміни запобіжного заходу В.ІВАЩЕНКУ.

В.ІВАЩЕНКО, звертаючись до головуючого судді Сергія ВОВКА, сказав: "Я розумію, що на вас тиснуть, але має бути якась самоповага".

Проте суд відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу і залишив В.ІВАЩЕНКА під вартою.

Разом з тим суд окремою ухвалою звернув увагу управління пенітенціарної служби Києва і Київської області на незабезпечення медичного лікування В.ІВАЩЕНКУ.

В.ІВАЩЕНКО заявив, що ця окрема ухвала безглузда, оскільки СІЗО не може надати йому необхідну медичну допомогу. "Не зможе СІЗО найближчим часом ввести штатну одиницю - ще одного лікаря", - сказав підсудний.

Крім того, В.ІВАЩЕНКО попросив суд вплинути на конвой СІЗО, який не може доставити його до стоматології. На це головуючий суддя С.ВОВК сказав, що він не уповноважений давати вказівки конвою і слід звернутися безпосередньо до СІЗО.

Суд у справі В.ІВАЩЕНКА перебуває на стадії допиту свідків.

Допитано близько десяти, ще близько 50 свідків мають бути допитані. Наступне судове засідання за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА відбудеться 30 вересня о 11.00.

Як повідомлялося, 20 серпня 2010 року Генпрокуратура порушила стосовно В.ІВАЩЕНКА кримінальну справу за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

В.ІВАЩЕНКО в листопаді 2009 року, обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов`язки глави Міноборони, підписав складений керівником санацією “Феодосійського судомеханического заводу" план санації. Цим документом передбачена реалізація державного майна, зокрема трьох причалів, бомбосховища і будівлі, що забезпечувала розміщення і зберігання мобілізаційних матеріальних резервів.

В.ІВАЩЕНКУ було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Якийсь час він перебував у лікарні швидкої допомоги, крім того, оголошував голодовку.