КМДА: урочиста хода розпочнеться від пам’ятника "афганцям"

21 вересня у Києві відбудеться Марш миру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, передбачена урочиста хода учасників Маршу від пам’ятника воїнам, загиблим в Афганістані, до Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Після ходи, на площі біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни відбудеться урочистий мітинг.

По його завершенню, учасники заходу переглянуть експозиції музею.

Участь у Марші миру візьмуть представники органів державної влади, керівники громадських організацій ветеранів України та Києва, учнівська і студентська молодь.