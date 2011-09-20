КМДА: урочиста хода розпочнеться від пам’ятника "афганцям"
17:16, 20 вересня 2011Політика
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Повідомляє прес-служба
21 вересня у Києві відбудеться Марш миру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, передбачена урочиста хода учасників Маршу від пам’ятника воїнам, загиблим в Афганістані, до Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Після ходи, на площі біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни відбудеться урочистий мітинг.
По його завершенню, учасники заходу переглянуть експозиції музею.
Участь у Марші миру візьмуть представники органів державної влади, керівники громадських організацій ветеранів України та Києва, учнівська і студентська молодь.
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