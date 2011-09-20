Пенсіонерка оскаржила вирок за відрізану стрічку Януковича

Завтра, 21 вересня, о 16.00 в Апеляційному суді Києва відбудеться розгляд апеляції пенсіонерки Галини ШВИДКОЇ щодо її арешту на 10 діб за відрізану стрічку з ім’ям Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на вінку біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Про це повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Галина ШВИДКА подала апеляцію на рішення Шевченківського районного суду, бо вона та її юрист вважають його абсурдним. Не може бути вінок під пам’ятником особистим майном Президента», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

«Жінку, яка просто висловила свою політичну думку, цинічно кинули за грати на 10 діб. Це при тому, що пані ШВИДКА - пенсіонерка, якій 65 років, і яка змушена працювати, бо один з її дітей інвалід», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Як повідомлялося, Г.ШВИДКА 24 серпня у Києві на знак протесту проти політичних репресій та розбудови диктатури в Україні відрізала прізвище В.ЯНУКОВИЧА від стрічки на його вінку Тарасу Шевченку. Пенсіонерку арештували на 10 діб.

Міліція у суді стверджувала, що нібито вінок належить В.ЯНУКОВИЧУ, і своїми діями Г.ШВИДКА пошкодила його майно.