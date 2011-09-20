Здоров'я Луценка різко погіршилося, до СІЗО збирають лікарів

Стан здоров’я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА погіршився, і в СІЗО у зв’язку з цим зібрався консиліум лікарів.

Про це повідомила дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

За словами І.ЛУЦЕНКО, вночі чоловік пережив три напади страшенного болю. У порівнянні із учорашнім днем стан Ю.ЛУЦЕНКА значно погіршився, підкреслила вона.

«Він жаліється на постійні болі в області черевної порожнини, на нудоту. Йому дуже важко ходити, Юра тягне за собою ногу», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

«Вночі чоловік ледве пережив три напади страшенного болю, його рятували звичайними знеболювальними. І не дивлячись на це, о 8-й ранку чоловіка повезли на чергове обстеження до діагностичного центру», - додала дружина.

За даними джерел із СІЗО, після обіду в слідчому ізоляторі зібрався консиліум лікарів МОЗу, які визначають подальшу долю Ю.ЛУЦЕНКА. А саме – який діагноз має бути зазначений у медичному висновку після обстежень, проведених у Київському міському діагностичному центрі 15-20 вересня.

Проте, зазначають у «Народній самообороні», їм не вдалося дізнатися, хто входить до складу тих лікарів, які наразі перебували в СІЗО, чи є серед них професор, головний лікар-гастроентеролог МОЗ С.ТКАЧ та доцент, головний дієтолог МОЗ О.ШВЕЦЬ, які попередньо оглядали та ставили діагноз Ю.ЛУЦЕНКУ.

«Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до членів комісії з проханням оглянути його іще раз після консиліуму. Чи зважать лікарі на його прохання і нададуть йому допомогу - поки не відомо. Вони поспішають, бо на суд мають надати документи та остаточний діагноз», - резюмувала І.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, завтра о 09.15 наступне засідання Печерського районного суду, що розглядає справу екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.