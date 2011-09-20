Волга: мені пропонували вийти на волю за визнання провини

Апеляційний суд Києва сьогодні залишив без змін постанову Печерського райсуду від 7 вересня про продовження екс-голові Державного комітету з регулювання фінансових послуг України Василю ВОЛЗІ строку утримання під вартою до 4-х місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд не задовольнив апеляцію захисника В.ВОЛГИ Євгена СОЛОДКА.

У свою чергу В.ВОЛГА заявив, що йому пропонують звільнення з-під варти в обмін на визнання себе винним у порушених стосовно нього кримінальних справах.

"Слідство не приховує, що я можу позбутися того, що зі мною відбувається, за однієї умови: якщо візьму на себе те, чого я не здійснював", - сказав він в Апеляційному суді.

"Буквально вчора мені було про це сказано: явка з повинною – ти йдеш на волю і не мучишся", - сказав В.ВОЛГА.

Він зазначив, що у разі перебування на волі не має наміру залишати територію України і готовий виконувати всі необхідні слідчі дії.

Як повідомлялося, Печерський райсуд 7 вересня ухвалив рішення про арешт В.ВОЛГИ на підставі звернення слідчого прокуратури, який аргументував необхідність продовження строку утримання під вартою екс-голови Держфінпослуг з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, складання обвинувального висновку і ознайомлення підсудного і його захисту з матеріалами справи. У прокуратурі вважають, що перебуваючи на волі, В.ВОЛГА може перешкоджати встановленню істини у справі, чинити тиск на свідків і ухилятися від досудового слідства.