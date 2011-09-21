Діаспору просили не псувати візит Януковича до Америки?

У середу українська діаспора в Америці влаштує протест президенту України Віктору Януковичу, хоча їх і просили цього не робити.

Про це повідомив депутат від НУНС Володимир Ар`єв, якого цитує прес-служба "Народної самооборони".

"Я вчора говорив з представниками організації української діаспори. Вони подали заявку на проведення акції протесту, що відбудеться завтра. Поліція дала на це дозвіл", - зазначив він.

"Представники української діаспори в США розповіли мені, що на них виходили з українського посольства і дуже просили нічого не робити. Навіть пропонували організувати зустріч з Януковичем", - додав Ар`єв.

Він також нагадав, що рік тому представники української діаспори передавали Януковичу вимоги щодо питання української демократії, але жодна з вимог не була виконана.

"Тому сенсу зустрічатися з Януковичем немає, і вони проводитимуть акцію протесту", - сказав Ар`єв.

Разом із тим, депутат не уточнив, скільки людей братиме участь в акції.

У рамках акцій протесту, перш за все, підніматиметься тема "політичних репресій проти колишнього прем’єра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка".

Українська правда