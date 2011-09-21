Симоненко: Неофіційно ми ніколи ні в якій більшості не були

Лідер Комуністичної партії України (КПУ), керівник фракції КПУ у парламенті Петро СИМОНЕНКО заявляє, що фракція Компартії наполягатиме на знятті з розгляду у Верховній раді України законопроекту про державні гарантії виконання рішень судів.

Про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Фракція Компартії у Верховній Раді не буде голосувати за друге читання закону. Ми категорично проти цього. Ми будемо наполягати принципово на тому, щоб виключити з розгляду цей проект", - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, відповідна позиція буде заявлятися на засіданнях парламентських комітетів під час підготовки цього законопроекту до розгляду у другому читанні. "Вчорашні події біля Верховної Ради свідчать про те, що сьогодні в Україні практично завершився процес реставрації капіталізму і цей процес сьогодні супроводжується широким наступом на соціальні права і завоювання наших громадян з боку представників потужного олігархічного капіталу за підтримкою влади і Заходу - Міжнародного валютного фонду і Світової організації торгівлі", - переконаний він.

Натомість П.СИМОНЕНКО не надав однозначної відповіді на запитання про вихід фракції Компартії з провладної парламентської більшості, але підкреслив, що комуністи ніколи "неофіційно" не підтримували коаліцію.

"Неофіційно ми ніколи ні в якій більшості не були. І припущення — це як завжди чутки, які уміло запускаються", - зазначив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що КПУ в 2006 році ініціювала створення антикризової коаліції. "Але нашу ініціативу знищили за допомогою засобів масової інформації, коли підтримали ініціативу ЮЩЕНКА, який знищив парламент достроковими виборами", - додав він.

"Ми чітко заявляли свою позицію і коли відбулися вибори 2010 року, було важливо і тому фракція пішла в цю більшість, змінити алгоритм протиріч у владі. Потрібна була більшість у парламенті під ті програми, які були предметом дискусій на виборах і їх підтримали виборці, в даному випадку ЯНУКОВИЧА, і сформувати під цю програму і Кабінет міністрів. Тому ми дуже патріотично і по-державницькому поступили на той період, коли запропонували це зробити", - пояснив П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ заявив, що його фракція у парламенті послідовно відстоює інтереси громадян. "Ми також поступили принципово, коли визначили перелік проблем, по яким ніколи не будемо голосувати з представниками великого капіталу. І цього переліку ми чітко притримуємося", - заявив він.