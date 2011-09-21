Качинський знає єдиний спосіб з’ясувати причини Смоленської авіакатастрофи

Лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії „Право та справедливість” (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ назвав в середу "єдиним способом" з’ясування причин Смоленської авіакатастрофи зміну владу у Польщі, закликавши поляків голосувати на виборах за очолювану ним партію.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив на прес-конференції у Варшаві.

«Хто хоче, аби справа Смоленської катастрофи була прояснена, повинен голосувати на цих виборах за PiS. Нинішня влада не може, а, можливо, теж не хоче це питання вирішити”, - заявив рідний брат трагічно померлого 10 квітня 2010 року у Смоленську Президента Леха Качинського.

Лідер "Права і справедливості" назвав „пропагандою” нещодавній виїзд польських прокурорів до Смоленська з метою дослідити рештки урядового Ту-154, зауваживши, що катастрофа сталася 18 місяців тому.

„Існує єдиний спосіб на те, аби щось в цій справі змінилося і це зміна влади”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за останніми соціологічними дослідженнями, партія глави уряду Дональда ТУСКА „Громадянська платформа” (РО) випереджає PiS у рейтингах виборчих симпатій на від 9 до 18 відсотків.

Чергові парламентські вибори відбудуться у Польщі 9 жовтня.

Довідка УНІАН. Польська урядова комісія наприкінці липня 2011 року оприлюднила кінцевий рапорт причин Смоленської катастрофи, назвавши головними її причинами помилки пілотів, зауважуючи, що російські диспетчери мали б попередити екіпаж про відхилення від курсу.

PiS заявив, що не довіряє урядовому рапорту та пообіцяв оприлюднити власний у вересні цього року, але поки цього не зробив.