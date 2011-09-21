ЗМІ: влада в Харкові усунула всі незалежні телеканали

Місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

Про це директор телекомпанії "АТН" Олег ЮХТ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"На сьогодні телевізійний простір Харкова повністю зачищений - не лишилось жодного каналу чи навіть програми, які б могли донести щось друге, крім того, що поширює прес-служба обладміністрації і міськради", - наголосив О.ЮХТ.

Він констатував, у Харкові нині відключені від ефіру всі три незалежні три телеканали: АТН, ТРК "А/ТВК", ПрАТ ТРК "Фора".

За словами О.ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру є різними - від проблем з санепідемстанцію до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадові особи місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співробітництва з каналами також відмовились чотири оператора місцевих телекомунікаційних мереж, з якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

"Сьогодні в Харкові відпрацьовується нова технологія, за якої не відбираються ліцензії, не припиняється мовлення, але міська влада давить на всіх - як на комерційні структури, так і органи влади, від яких щось залежить у сфері мовлення, і виключають канали, які розповідають не тільки те, що хоче почути влада", - зазначив директор АТН.

За словами О.ЮХТА, колективи АТН, Фора, А/ТВК мають намір боротися за поновлення мовлення. Зокрема, вони направили звернення до правозахисних організацій, а також до суду і прокуратури.

Також, згідно з оприлюдненою на прес-конференції інформацією, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує наприкінці вересня провести перевірку, чи було порушено законодавство при відключенні від ефіру телеканалів трьох харківських АТН, Фора, А/ТВК.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня харківський телеканал АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вплинути на владу Харкова, «яка знищує незалежні ЗМІ».

Як зазначається в листі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. 28 липня АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорту для здійснення радіорелейної передачі сигналу, а вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта.

За результатами цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА винесла постанову про припинення роботи станції у зв’язку з відсутністю санітарного паспорта. Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

Пізніше через різні підстави було також припинено мовлення телеканалів ТРК "А/ТВК" і ТРК "Фора".

19 вересня журналісти АТН пікетували Харківську міську раду з вимогою припинити тиск на телеканал.

20 вересня харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС висловив переконання, що причина зникнення з ефіру трьох харківських телеканалів полягає в суперечці їхніх співвласників.