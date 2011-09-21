Регіонал пропонує прирівняти «дітей війни» до її учасників

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ ініціює впровадження надбавки в розмірі 10% від прожиткового мінімуму та безкоштовне протезування, санаторно-курортне оздоровлення, пільги на оплату житлово-комунальних послуг і телефонного зв’язку для «дітей війни», а також прирівняти їх за статусом пільг до учасників війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це Я.СУХИЙ сказав в кулуарах Верховної Ради України.

«Учасники війни – це ті люди, які були в тилу – для них передбачена зараз доплата в розмірі 10% від прожиткового мінімуму, якщо ця людина нагороджена орденом за звитяжну працю в тилу – 15%, учаснику бойових дій – фронтовику, який воював в окопах, – 25%, «діти війни», в залежності від дати народження, – 30%», - повідомив Я.СУХИЙ, зазначивши, що через це складається ненормальна ситуація, коли між учасниками війни і дітьми війни існує певна конкуренція, яка часто переростає в сварки.

«Тому я виходжу з такою пропозицією – прирівняти «дітей війни» за статусом пільг до учасників війни. Вони приблизно однакові за віком і приблизно однаково переживали біду війни. Якщо це вдасться – буде добре, якщо ні – будемо шукати якісь інші виходи», - зазначив він.

Я.СУХИЙ пояснив, що передбачається виплата гарантованої надбавки у розмірі 10% від прожиткового мінімуму щомісяця. «Але до цього додається безкоштовне протезування, безкоштовне санаторно-курортне обслуговування, пільги за житлово-комунальні послуги і телефонний зв’язок», - сказав він.

За словами народного депутата, нині нараховується 4,6 млн. осіб, які мають отримувати доплати. «Сьогодні тільки за рішенням судів треба виплатити 6,7 млрд. грн. Сьогодні всіх пільг і доплат України - на суму більше 30 млрд. грн. Це бюджет всіх місцевих бюджетів України», - зазначив Я.СУХИЙ, додавши, що рано чи пізно цю проблему треба вирішувати.

«Ця проблема і глибоко політична. Бо пенсіонер, який отримує 8 тис. грн. пенсії, але він народився в 1942 році, наприклад, і пенсіонер, який отримує 800 грн. і народився в цьому ж році, яка може бути доплата тому і тому? Соціальні доплати мають бути лише для тих людей, які цього потребують згідно закону про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», - підсумував Я.СУХИЙ.