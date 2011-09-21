Посол ФРН: Угода про асоціацію з ЄС залежить від звільнення Тимошенко

Завершення переговорів щодо підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом залежить від подальшого тримання екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО під арештом.

Як передає «Главком», про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ на дискусії за участю послів країн Веймарського трикутника, яка відбулася сьогодні в Інституті світової політики.

«У Німеччині є політики, яким буде важко уявити, як Угода про асоціацію з Україною поєднується з такою картиною, як перебування Юлії ТИМОШЕНКО за ґратами, - заявив посол. – Я сам не до кінця розумію правових підстав, з огляду на які пані ТИМОШЕНКО вже шість тижнів перебуває у в`язниці. Питання про доцільність ув’язнення іншої особи (Юрія ЛУЦЕНКА) ще з грудня також залишається відкритим».

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР підтримав позицію Г.-Ю.ГАЙМЗЕТА. «Розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні викликає стурбованість в плані дотримання демократичних стандартів і прав людини. Існують підозри щодо використання процесу над пані ТИМОШЕНКО в політичних цілях», - сказав Ж.ФОР.

Він нагадав, що французькі дипломати неодноразово висловлювали своїм українським колегам цю позицію. «Дотримання принципу верховенства права і всіх демократичних процедур є для нас ключовою умовою завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію», - заявив Ж.ФОР.

Разом з тим посли наголосили, що Україна ще не втратила «теоретичної можливості» підписати Угоду про асоціацію до саміту УКРАЇНА-ЄС в грудні за умови виправлення ситуації з правами людини і демократією.

*** Веймарський трикутник – неформальне об`єднання Франції, Польщі і Німеччини, створене в 1991 році з метою забезпечити діалог між провідними державами Західної і Центральної Європи і допомогти Польщі пройти посткомуністичні перетворення.