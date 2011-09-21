Компанія «САН ІнБев Україна» проведе акцію «Пивний патруль»

У рамках традиційного Міжнародного Дня відповідального споживання пива 23 вересня 2011 року в Києві відбудеться соціальна акція «Пивний патруль».

Компанія «САН ІнБев Україна», організатор акції, має на меті сприяти формуванню у громадян країни високу культуру споживання пива.

Одним з важливих кроків на шляху досягнення цієї благородної мети «САН ІнБев Україна» вважає дотримання норми закону про заборону вживання пива в невизначених для цього громадських місцях і продаж напою неповнолітнім.

«Пивний патруль» буде роз`яснювати продавцям і покупцям необхідність відповідно вимагати і пред`являти паспорт при продажі та придбанні пива. Також активісти запропонують відпочиваючим, які споживають алкоголь в громадських місцях, обміняти його на «Чернігівське безалкогольне».

Під час акції активісти роздаватимуть громадянам пам’ятки у вигляді своєрідних паспортів. Ці буклети пропагують упорядкування продажу алкоголю лише повнолітнім на підставі пред’явлення паспорту, таким чином закликаючи самих споживачів ініціювати перевірку свого повноліття продавцями горілчаних напоїв.

Також акція відбудеться в Харкові, Чернігові та Миколаєві.

Організатори запрошують всіх, кому небайдужа культура споживання пива, приєднуватися до «Пивного патруля», який пройде у пригодницькому форматі.

Початок акції в Києві о 14.00

Місце збору: Контрактова площа.

Інформаційна довідка. ПАТ «САН ІнБев Україна» лідер українського пивного ринку та представляє найбільшу пивоварну компанію у світі Anheuser-Busch InBev. ПАТ «САН ІнБев Україна» об`єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення компанії. Портфель пивних брендів складається з міжнародних ТМ: Stella Artois, Beck, в Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар».

Компанія «САН ІнБев Україна» розвиває культуру споживання пива в Україні, усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством. САН ІнБев Україна виступає за те, щоб відповідальне вживання пива довгі роки приносило людям задоволення, і не завдавало жодної шкоди.

Контактна інформація: 063 696 66 61 (Анастасія Розлуцька)